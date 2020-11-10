بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت (صور)

استضاف بيت الشعر بالأقصر، أمس الإثنين، الشاعر جمال بخيت، في أمسية افتتح بها عامه السادس، والتي قام بتقديمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.وبدأ "القباحي" الأمسية بالترحيب بالضيف وبجمهور الحاضرين، ثم قرأ من سيرة الشاعر الضيف "جمال بخيت"، والذي وُلد في يناير 1954، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة عام 1979.وعمل "بخيت" في مجال الصحافة، حيث بدأ في مجلة "صباح الخير" التي تصدرها مؤسسة "روز اليوسف" حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990.بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينات، وكتب عشرات اﻷغاني البارزة، منها (آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدى لياليك، حسك في الدنيا يابا)، كما أصدر العديد من الدواوين، من أبرزها (دين أبوهم، شباك النبي على باب الله، أهل المغنى).وتحدث "بخيت"، خلال الأمسية، عن سعادته بوجوده في مدينة من أعظم المدن في العالم، وربما أعظمها على حد قوله، مستعيرًا جملة هيردوت "الكرنك هي أعظم كلمة في كل لغة"، مثمنًا المبادرة الكريمة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي حاكم الشارقة بإنشاء ورعاية بيوت الشعر في سائر البلاد العربية، ومنها بيت الشعر بالأقصر، ثم بدأ في إلقاء باقة من قصائده المتنوعة في الوطن والغزل والفلكلور:تعرف تتكلم بلدي .. وتشم الورد البلديوتعيش الحلم العصري .. يبقي انت أكيد المصريتعرف بالعربي تنادي .. باسم الله وباسم بلادينورك للعالم يسري.. يبقي انت اكيد المصريالمصري حبيب متحمس.. لو حتي بدقة يغمسلوجاله حبيب يرتاح له.. لو جاله حسود بيخمسويقوله اتفضل شهديتعرف تتكلم بلدي..ومن قصيدة "مسحراتي العرب"مسحراتى العربطفل وصبى وعجوزيشبه نجيب محفوظوالعقل لما يفوزعلى كل ليل مهزوزوينور القاهرةالهادرة القادرةلما فى لحظة تعوزيملى هوانا المسكويدلنا الاربسكعلى اول التنوير****طفل وزمانة عسيربالجبه والقفطانيتهز فى الازهرويرتل القرأنتتثبت الاركان****القيروان تمتدفى المغرب الانسان****عود الخليج يشتدبالبر والاحسانسيف المدد ينزلزى اكتمال الحلكما تخلل الأمسية فقرة فنية من أغاني التراث قدمها الفنان عبدالله جوهر، ويتجدد اللقاء بالشعر والشعراء في أيام الأقصر الشعرية من 14 إلى 16 نوفمبر 2020 مع كوكبة من الشعراء والشاعرات بمصاحبة المعرض الفني للفنان أحمد علي.