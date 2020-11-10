بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت (صور)
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
استضاف بيت الشعر بالأقصر، أمس الإثنين، الشاعر جمال بخيت، في أمسية افتتح بها عامه السادس، والتي قام بتقديمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.
وبدأ "القباحي" الأمسية بالترحيب بالضيف وبجمهور الحاضرين، ثم قرأ من سيرة الشاعر الضيف "جمال بخيت"، والذي وُلد في يناير 1954، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة عام 1979.
وعمل "بخيت" في مجال الصحافة، حيث بدأ في مجلة "صباح الخير" التي تصدرها مؤسسة "روز اليوسف" حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990.
بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينات، وكتب عشرات اﻷغاني البارزة، منها (آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدى لياليك، حسك في الدنيا يابا)، كما أصدر العديد من الدواوين، من أبرزها (دين أبوهم، شباك النبي على باب الله، أهل المغنى).
وتحدث "بخيت"، خلال الأمسية، عن سعادته بوجوده في مدينة من أعظم المدن في العالم، وربما أعظمها على حد قوله، مستعيرًا جملة هيردوت "الكرنك هي أعظم كلمة في كل لغة"، مثمنًا المبادرة الكريمة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي حاكم الشارقة بإنشاء ورعاية بيوت الشعر في سائر البلاد العربية، ومنها بيت الشعر بالأقصر، ثم بدأ في إلقاء باقة من قصائده المتنوعة في الوطن والغزل والفلكلور:
تعرف تتكلم بلدي .. وتشم الورد البلدي
وتعيش الحلم العصري .. يبقي انت أكيد المصري
تعرف بالعربي تنادي .. باسم الله وباسم بلادي
نورك للعالم يسري.. يبقي انت اكيد المصري
المصري حبيب متحمس.. لو حتي بدقة يغمس
لوجاله حبيب يرتاح له.. لو جاله حسود بيخمس
ويقوله اتفضل شهدي
تعرف تتكلم بلدي..
ومن قصيدة "مسحراتي العرب"
مسحراتى العرب
طفل وصبى وعجوز
يشبه نجيب محفوظ
والعقل لما يفوز
على كل ليل مهزوز
وينور القاهرة
الهادرة القادرة
لما فى لحظة تعوز
يملى هوانا المسك
ويدلنا الاربسك
على اول التنوير
****
طفل وزمانة عسير
بالجبه والقفطان
يتهز فى الازهر
ويرتل القرأن
تتثبت الاركان
****
القيروان تمتد
فى المغرب الانسان
****
عود الخليج يشتد
بالبر والاحسان
سيف المدد ينزل
زى اكتمال الحل
كما تخلل الأمسية فقرة فنية من أغاني التراث قدمها الفنان عبدالله جوهر، ويتجدد اللقاء بالشعر والشعراء في أيام الأقصر الشعرية من 14 إلى 16 نوفمبر 2020 مع كوكبة من الشعراء والشاعرات بمصاحبة المعرض الفني للفنان أحمد علي.
وبدأ "القباحي" الأمسية بالترحيب بالضيف وبجمهور الحاضرين، ثم قرأ من سيرة الشاعر الضيف "جمال بخيت"، والذي وُلد في يناير 1954، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة عام 1979.
وعمل "بخيت" في مجال الصحافة، حيث بدأ في مجلة "صباح الخير" التي تصدرها مؤسسة "روز اليوسف" حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990.
بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينات، وكتب عشرات اﻷغاني البارزة، منها (آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدى لياليك، حسك في الدنيا يابا)، كما أصدر العديد من الدواوين، من أبرزها (دين أبوهم، شباك النبي على باب الله، أهل المغنى).
وتحدث "بخيت"، خلال الأمسية، عن سعادته بوجوده في مدينة من أعظم المدن في العالم، وربما أعظمها على حد قوله، مستعيرًا جملة هيردوت "الكرنك هي أعظم كلمة في كل لغة"، مثمنًا المبادرة الكريمة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي حاكم الشارقة بإنشاء ورعاية بيوت الشعر في سائر البلاد العربية، ومنها بيت الشعر بالأقصر، ثم بدأ في إلقاء باقة من قصائده المتنوعة في الوطن والغزل والفلكلور:
تعرف تتكلم بلدي .. وتشم الورد البلدي
وتعيش الحلم العصري .. يبقي انت أكيد المصري
تعرف بالعربي تنادي .. باسم الله وباسم بلادي
نورك للعالم يسري.. يبقي انت اكيد المصري
المصري حبيب متحمس.. لو حتي بدقة يغمس
لوجاله حبيب يرتاح له.. لو جاله حسود بيخمس
ويقوله اتفضل شهدي
تعرف تتكلم بلدي..
ومن قصيدة "مسحراتي العرب"
مسحراتى العرب
طفل وصبى وعجوز
يشبه نجيب محفوظ
والعقل لما يفوز
على كل ليل مهزوز
وينور القاهرة
الهادرة القادرة
لما فى لحظة تعوز
يملى هوانا المسك
ويدلنا الاربسك
على اول التنوير
****
طفل وزمانة عسير
بالجبه والقفطان
يتهز فى الازهر
ويرتل القرأن
تتثبت الاركان
****
القيروان تمتد
فى المغرب الانسان
****
عود الخليج يشتد
بالبر والاحسان
سيف المدد ينزل
زى اكتمال الحل
كما تخلل الأمسية فقرة فنية من أغاني التراث قدمها الفنان عبدالله جوهر، ويتجدد اللقاء بالشعر والشعراء في أيام الأقصر الشعرية من 14 إلى 16 نوفمبر 2020 مع كوكبة من الشعراء والشاعرات بمصاحبة المعرض الفني للفنان أحمد علي.
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت (صور)
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت (صور)
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر