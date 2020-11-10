رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت (صور)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
طباعة
استضاف بيت الشعر بالأقصر، أمس الإثنين، الشاعر جمال بخيت، في أمسية افتتح بها عامه السادس، والتي قام بتقديمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

وبدأ "القباحي" الأمسية بالترحيب بالضيف وبجمهور الحاضرين، ثم قرأ من سيرة الشاعر الضيف "جمال بخيت"، والذي وُلد في يناير 1954، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة عام 1979.

وعمل "بخيت" في مجال الصحافة، حيث بدأ في مجلة "صباح الخير" التي تصدرها مؤسسة "روز اليوسف" حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990.

بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينات، وكتب عشرات اﻷغاني البارزة، منها (آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدى لياليك، حسك في الدنيا يابا)، كما أصدر العديد من الدواوين، من أبرزها (دين أبوهم، شباك النبي على باب الله، أهل المغنى).

وتحدث "بخيت"، خلال الأمسية، عن سعادته بوجوده في مدينة من أعظم المدن في العالم، وربما أعظمها على حد قوله، مستعيرًا جملة هيردوت "الكرنك هي أعظم كلمة في كل لغة"، مثمنًا المبادرة الكريمة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي حاكم الشارقة بإنشاء ورعاية بيوت الشعر في سائر البلاد العربية، ومنها بيت الشعر بالأقصر، ثم بدأ في إلقاء باقة من قصائده المتنوعة في الوطن والغزل والفلكلور:
تعرف تتكلم بلدي .. وتشم الورد البلدي
وتعيش الحلم العصري .. يبقي انت أكيد المصري
تعرف بالعربي تنادي .. باسم الله وباسم بلادي
نورك للعالم يسري.. يبقي انت اكيد المصري
المصري حبيب متحمس.. لو حتي بدقة يغمس
لوجاله حبيب يرتاح له.. لو جاله حسود بيخمس
ويقوله اتفضل شهدي
تعرف تتكلم بلدي..
ومن قصيدة "مسحراتي العرب"
مسحراتى العرب
طفل وصبى وعجوز
يشبه نجيب محفوظ
والعقل لما يفوز
على كل ليل مهزوز
وينور القاهرة
الهادرة القادرة
لما فى لحظة تعوز
يملى هوانا المسك
ويدلنا الاربسك
على اول التنوير
****
طفل وزمانة عسير
بالجبه والقفطان
يتهز فى الازهر
ويرتل القرأن
تتثبت الاركان
****
القيروان تمتد
فى المغرب الانسان
****
عود الخليج يشتد
بالبر والاحسان
سيف المدد ينزل
زى اكتمال الحل

كما تخلل الأمسية فقرة فنية من أغاني التراث قدمها الفنان عبدالله جوهر، ويتجدد اللقاء بالشعر والشعراء في أيام الأقصر الشعرية من 14 إلى 16 نوفمبر 2020 مع كوكبة من الشعراء والشاعرات بمصاحبة المعرض الفني للفنان أحمد علي.
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت (صور)
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت (صور)
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر

موضوعات متعلقة

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

«أُصلي فوق علم الأهلي».. قصة مشجع مهووس بالمارد الأحمر: أحلم بلقاء الخطيب

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

الليلة.. مكارم الغمرى بضيافة «سلسلة قراءة فى كتاب مترجم»

اليوم.. لقاء مع ناصر عبد الرحمن بمركز الحرية للإبداع

بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت (صور)

نفاذ الطبعة الأولى من رواية إبراهيم عيسى «كل الشهور يوليو»