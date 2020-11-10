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الثقافة

«الناشرين العرب» يشكر «القاسمى» على دعم دور النشر بمعرض الشارقة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:29 ص
محمد رشاد
محمد رشاد
نضال ممدوح
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ثمن اتحاد الناشرين العرب٬ برئاسة الناشر محمد رشاد٬ مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي٬ التي وجه بها اليوم بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية في معرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات الأجنحة والتي بلغت ما قيمته 6 ملايين درهم، استجابة لمطلب الناشرين العرب، ولما تلمسه من ضرورة دعم دور النشر المشاركة في المعرض، والتي تعاني من ظروف صعبة وحالة ركود من أثر جائحة كورونا، والتي كان لها تداعيات خطيرة ومدمرة لصناعة النشر عربيًّا وعالميًّا.

وأوضح الاتحاد- في بيان له- شكره وسعادته بالمبادرة، والتي صاحبها من قبل مبادرات عديدة للناشرين المشاركين في الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنها تخصيص 10 ملايين درهم لاقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة بالمعرض.

واختتم البيان: «ونحن في اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاءً، وإن كنا نثمن ونشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لا نستغرب من مواقف ومبادرات صاحب السمو، فهو دائمًا الداعم الأكبر والمساند للناشرين العرب من خلال اتحادهم، فسموه دائمًا يمد لنا يد العون في اتحاد الناشرين العرب، فلا ننسى كناشرين عرب المنح المالية التي دعم بها صندوق الاتحاد، ولا ننسي مبادرة سموه في مشاركة الناشرين العرب في المعارض الدولية وتحمله نفقات المشاركة».

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