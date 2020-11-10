روسيا ترسل قوات لحفظ السلام إلى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسالها قوات لحفظ السلام إلى منطقة قره باغ، تحملها طائرات شحن عسكرية "إيل-76".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أوضحت وزارة الدفاع أن قوة حفظ السلام ستضم 1960 عسكريًا، و90 عربة مدرعة و380 آلية عسكرية أخرى.وأضافت أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ، وسيقام مركز قيادة للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار قرب مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.وأشارت إلى أن القوة العسكرية الروسية مكوّنة من وحدات تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى الروسية.