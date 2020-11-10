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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يؤكد أنه سيفرض رسومًا جديدة على بضائع أمريكية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:25 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسومًا جمركية جديدة على البضائع الأمريكية بـ4 مليارات دولار، اعتبارًا من الثلاثاء على خلفية دعم واشنطن شركة "بوينج" بشكل غير شرعي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس: "لدينا قرار أصدرته منظمة التجارة العالمية في قضية بوينج يسمح لنا بفرض الرسوم. ونحن نعمل على ذلك".

وتابع: "أوضحنا في كل مرحلة أننا نريد تسوية هذه القضية التي طال أمدها. للأسف، رغم بذل قصارى جهودنا وبسبب عدم إحراز تقدم على الجانب الأمريكي، يمكننا تأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيمارس في وقت لاحق اليوم حقوقنا ويفرض إجراءات مضادة".

وأضاف أن هذا يعني أن الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تستهدف صادرات أمريكية من الطائرات وأجزائها ومجموعة من المنتجات الزراعية، ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

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