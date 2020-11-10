واشنطن: السجن 6 سنوات لسامنثا الحسنى لتمويلها جماعات إرهابية فى سوريا

حكم القضاء الأمريكي على الأمريكية سامانثا الحسني بالسجن 6 سنوات بعد إدانتها بتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.وسافرت الحسني مع زوجها وأولادها وصهرها إلى الأراضي السورية عام 2014، وتمت إعادتها إلى الولايات المتحدة مع أطفالها في يوليو 2018، وأعترفت بالتهم الموجه إليها في نوفمبر 2019.