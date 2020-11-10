«ريادة الأعمال» ينفذ سلسلة من ورش عمل لطلاب الجامعة بالوادى الجديد

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد مساء أمس، سلسلة من ورش العمل لطلاب الجامعة من جميع الكليات على مدار الثلاثة أيام الماضية حول المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبإشراف الدكتور أحمد دياب مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الإبتكار (التايكو) بالجامعة.صرح بذلك الدكتور جمال حسن مدير النادي، مؤكدًا أن ورش العمل تناولت ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والفرق بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومواصفات رائد الاعمال الناجح ومستقبل ريادة الأعمال.وأضافت الدكتورة فاطمة طه نائب مدير النادي أن، هذه الفعاليات تعتبر تمهيدًا لتنفيذ العديد من المسابقات والمعسكرات لدعم الفكر الريادي بين طلاب الجامعة.