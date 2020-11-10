افتتاح العرض الجماعى «بصلة المحب خروف».. الليلة

يفتتح في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بجاليري تام٬ المعرض الجماعي «بصلة المحب خروف»٬ هذا ويستمر المعرض حتي التاسع عشر من الشهر الجاري.«بصلة المحب خروف» هو معرض جماعي يدور حول الأمثال الشعبية العربية، وهي من أبرز أنواع الأدب الشعبي، الأمثال الشعبية نبعت من القصص والحكاوي التراثية القديمة، وقد شاعت الآلاف من تلك الأمثال على ألسنة المصريين علی مر العصور، وكانت تعكس عاداتهم وتقاليدهم وظروف معيشتهم، بل وأيضًا طرق تفكيرهم ومعتقداتهم.يتناول الفنانون المشاركون بعض هذه الأمثال التراثية بمنظور إبداعي من خلال أعمالهم التي تعكس تحليلهم الشخصي لمعانيها التي توارثوها عبر العصور.«بصلة المحب خروف» مثل مصري شهير يُقال للتعلية من شأن المحبة في العلاقات؛ ف«البصلة» وهي من أبسط مكونات أي وجبة، إذا قُدِّمت بالمحبة فهي في عيني متلقيها كما لو كانت «خروف» كالذي يقدَّم في الولائم الكبيرة.