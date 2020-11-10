اقتحام مبنى الحكومة بأرمينيا احتجاجا على اتفاق وقف القتال فى قره باغ

اقتحم متظاهرين غاضبين في أرمينيا، باقتحام مبنى الحكومة وسط العاصمة يريفان، عقب إعلان رئيس الوزراء نيكول باشينيان توقيع اتفاق على وقف الحرب في قره باغ.ووفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم"، في خبر عاجل، فقد تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى الحكومة، عقب خطاب لرئيس الوزراء باشينيان، أشار فيه إلى توقيع اتفاق ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، يقضي بوقف فوري للحرب في إقليم قره باغ.وأشار مراسل الشبكة الروسية إلى أن الجموع الغاضبة كانت تبحث عن رئيس الوزراء في مبنى الحكومة.وقبل قليل، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مساء الإثنين، إنه وقع بيانا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناجورني قره باغ.وكتب باشينيان على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعزائي المواطنين، الإخوة والأخوات، اتخذت بالنسبة لي شخصيا ولنا جميعا قرارا بالغ الصعوبة. لقد وقعت مع قادة روسيا وأذربيجان على بيان لإنهاء الحرب في ناجورني قره باغ يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا".