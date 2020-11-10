جامعة الوادى تستبدل البوتاجازات بسخانات كهربائية حفاظًا على سلامة الطلاب

أصدر رئيس جامعة الوادى الجديد تعليمات مشددة لإدارة المدن الجامعية للطلبة والطالبات بمنع استخدام البوتجازات بالمدن الجامعية للطالبات والطلبة لاستخدامها الاستخدام الخاطئ في أعمال الطهي والطبخ وأعمال المقليات.واضطرت إدارة المدن الجامعية بجامعة الوادى الجديد برفعها من أدوار مبانى المدن الجامعية واستبدالها بسخانات كهربائية حفاظًا على سلامة وصحة وأمن الطلبة والطالبات.وقال رئيس الجامعة فى تصريح له إن الجامعة تقدم وجبات مطهية وجافة كافية للطلبة والطالبات فلا داعي من استخدام البوتاجاز داخل مباني المدن الجامعة لاستخدامها الاستخدام الذي يعرض حياة الطالبات للخطر لسوء الاستخدام من بعضهن ما اضطرت إدارة الجامعة والمدن الجامعية بإصدار التعليمات برفعها من مباني المدن الجامعية للطلبة والطالبات واستبدالها بسخانات كهربائية آمنة.وفي هذا الصدد لاحظ رئيس الجامعة الاستخدام الخاطئ لشبكة (الواى فاى) الانترنت من قبل الطلبة والطالبات ما يورث على كفاءة الإنترنت.وقال رئيس الجامعة إن خدمة الإنترنت بالمدن الجامعية لإثراء العملية التعليمية فقط وللتواصل مع المنصات الإلكترونية بالجامعة والكليات والدخول عليها وليس لاستخدامها في الدخول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك واليوتيوب والدخول على المواقع التي لا تتعلق بالعملية التعليمية ما يؤثر على أداء خدمة الإنترنت وشكاوي الطالبات والطلبة بضعف الإنترنت بالمدن الجامعية.وشدد على مشرفي المدن الجامعية بإحالة الطالب أو الطالبة التي تخل بالتعليمات الخاصة بالمدن الجامعية إلى الشئون القانونية للتحقيق في عدم التزام بالتعليمات التي أقرتها المدن الجامعية بالجامعات المصرية التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والطالبات الاستذكار في جو آمن ومريح وتوفير كل سبل الراحة للطلبة والطالبات.