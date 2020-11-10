المصريون كتبوا تاريخًا جديدًا للحياة النيابية.. شاهد تعليق «الضبع» (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع، أن المصريين رسموا مشهد سياسي نيابي مشرف لمصر أمام العالم بما انعكس في شهادات المؤسسات والمنظمات الدولية والبرلمان العربي، وأشادتهم بما قدمه وصنعه المصريين.وقال محمود الضبع، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "المواجهه"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز"، إن المصريين رسموا مشهدا مشرفا أمام العالم كله بهذا الاستحقاق المهم في انتخابات مجلس النواب، معقبًا:" الشعب المصري رسم صورة حلوة.. وشرفنا أمام العالم بالطوابير الكبيرة أمام اللجان.. لقد قدموا مشهدًا مشرفًا".وواصل: "المصريين ضربوا أروع الأمثلة أمام العالم بالنزاهة وتأكيدهم على اختيار نوابهم في البرلمان المصري، فهم ينظرون لقبة البرلمان كأمل في صياغة كل القوانين والتشريعات التي يريدونها".وأشار الكاتب الصحفىي إلى أنه لم يتوقع الإقبال الكبير والزخم الكبير الذي قدمه المصريين، مؤكدًا أن المصريون على قدر تحمل الأمانة، وكتبوا تاريخ جديد، مؤكداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وقفت على مسافة واحدة من كافة المرشحين وأدارت العملية الانتخابية باحترافية شديدة جدًا.وذكر محمود الضبع أن الجولة الأولى بالمرحلة الاولى والثانية شهدت مفاجآت عديدة بغياب العديد من الشخصيات الشهيرة التي لم يتوقع أحد عدم توفيقها فى الانتخابات، مضيفًا أن المنافسات كانت شرسة في كل الدوائر، وهناك رموز معارضة استطاعت دخول مرحلة الاعادة وهذا يعنى ان كل ما يتردد حول التوجيهات غير صحيح وكذب.وأوضح أن المواطن هو الذى كان يختار ويحدد من يمثله في أي دائرة انتخابية بمجلس النواب، بالإضافة إلى أن المرأة لديها فرصة ذهبية للتوسع في طموحها ومشاركتها في قوانين تخص الأسرة المصرية والطفل، وجميعاً يطمح فى برلمان حر وقوى وهذا ما حققه المصريون الانتخابات الحالية بصناديق الاقتراع.