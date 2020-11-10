بوتين: وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ سلام روسية فى قره باغ

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانًا مشتركًا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.