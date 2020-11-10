أرمينيا: وقعنا اتفاقًا صعبًا مع أذربيجان لإنهاء الحرب

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب في قره باغ.وكتب "باشينيان"، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعزائي المواطنين، الإخوة والأخوات، اتخذت بالنسبة لي شخصيا ولنا جميعا قرارا بالغ الصعوبة. لقد وقعت مع قادة روسيا وأذربيجان على بيان لإنهاء الحرب في ناجورني قره باغ يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا"، وفقا لوسائل إعلام روسية.وأسفرت المواجهات التي اندلعت في 27 سبتمبر بين الانفصاليين الأرمن في ناجورني قره باغ وأذربيجان عن مقتل أكثر من 450 شخصا، بينهم نحو 50 مدنيًا وفقًا لإحصاءات.ويأتي هذا الاتفاق بعد ساعات من اعتراف أذربيجان مساء الإثنين بأنها أسقطت مروحية روسية قرب حدودها فوق أرمينيا عن طريق الخطأ، وقدمت اعتذارها عن هذا "الحادث المأساوي".