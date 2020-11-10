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عالم

القضاء الإيرانى: عازمون على إقرار العدالة بحق الضالعين فى اغتيال سليمانى

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
آية الله إبراهيم
آية الله إبراهيم رئيسي
وكالات
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أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، أن بلاده لن تتراجع عن عزمها على تنفيذ العدالة بحق الضالعين في عملية اغتيال قاسم سليماني.

وقال خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: "وفقا لتأكيدات المرشد الأعلى فإن استراتيجية وسياسة إيران مرتكزة إلى جعل العدو يشعر باليأس في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال اقتدارنا فيها".

وأضاف: "على جميع المسؤولين والمعنيين بذل الجهود المضاعفة للارتقاء بالقدرات الوطنية وكلما حققنا الاقتدار في أبعاد مختلفة، فأن العدو سيصاب بالإحباط ويتراجع أكثر فأكثر".

وتابع: "ليس من العقلانية في الحكم أن نجعل برنامجنا الوطني رهنا بمجيء وذهاب أفراد في الخارج".

وفي ما يتعلق باغتيال سليماني، قال: "من الصحيح أن الإرهابي الملطخة يداه بدماء بطلنا القومي، قد رمي به خارج قصره النمرودي، إلا أننا لن نتراجع عن تنفيذ العدالة بحق الضالعين في عملية اغتيال الحاج قاسم سليماني والإرهابيين الاقتصاديين الذين ارتكبوا الجرائم في إطار الحظر ضد الشعب الإيراني".

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