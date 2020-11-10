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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 10-11-2020

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:04 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور " في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-11-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

علي المستوي المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-11-2020

البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.09 جنيه للشراء

4.19 جنيه للبيع.

قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

يشار ألي أن الريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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