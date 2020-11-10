بسبب حادث سير.. مصرع مرشح مستقبل وطن فى حادث بالدقهلية

لفظ مصطفى محروس مرشح مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالدائرة السابعة ومقرها مركز المنزلة بالدقهلية، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في حادث سير حيث ظل محجوزًا بالمستشفى لتلقي العلاج إلا أن حالته ساءت ما أدى إلى وفاته.كان الاحصاء العددي لفرز أصوات الناخبين بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة المنزلة قد أسفرت عن حصول كلًا من أحمد الحديدي، 30573 صوتًا تلاه المرشح مجدي الأمير بـ17748 صوتًا، وأحمد سمرة على 15328 صوتًا وإيهاب العميري على 14035 صوتًا.وجاء المرشح مصطفى محروس في الترتيب الخامس بين المرشحين دون أن يلحق بجولة الإعادة.