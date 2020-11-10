بعد وصوله الإعادة.. مرشح مستقبل وطن ينسحب من انتخابات البرلمان بكفر الشيخ

أعلن محيي الدين القطان مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، عن انسحابه بعد دخوله جولة الإعادة برفقة 5 مرشحين آخرين وهم أحمد طنطاوي "مستقل"، باسم حجازي "حزب الوفد"، مراد القطان "مستقل"، ياسر منير "مستقل"، سيد شمس الدين "مستقبل وطن".وظهر محيي الدين القطان، في فيديو نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وسط حشد من أنصاره يعلن انسحابه لصالح أحد المرشحين من عائلته وابن قريته شباس عمير أيضًا وهو مراد القطان، مؤكدًا أن قراره جاء لعدم تفتيت الأصوات في القرية ولإصراره أن يكون النائب من قريتهم ولا يكون من خارجها، مستشهدًا بوقائع مماثلة في انتخابات برلمانية سابقة.وأبدى أنصاره إعتراضًا على قراره إلا أنه قد حاول تهدئتهم، مؤكدًا أن القرار في صالح القرية شباس عمير والذي يتواجد بها هو وابن عائلته مراد القطان والموجود هو أيضًا بجولة الإعادة.وبلغ إجمالي تصويت الدائرة الأولى والتي تضم كفرالشيخ وقلين 210 ألف صوتًا، وبلغت أصوات كفرالشيخ 141 ألف صوت، وقلين 69 ألف صوت.