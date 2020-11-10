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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طليقة ترامب: لا يتقبل الخسارة وسيقاتل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
إيفانا ترامب
إيفانا ترامب
عبير سليم
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علقت إيفانا ترامب على الأخبار التي تشير إلى أن زوجها السابق الرئيس دونالد ترامب لن يتنازل ويعترف بفوز خصمه جو بايدن، مؤكدة أنه «لا يحب أن يخسر، ولذلك سيقاتل».

ووفقًا لما أوردته قناة «فوربس»، فقد أكدت «إيفانا» في حديث لمجلة «People»، أن طليقها لا يتقبل الخسارة بطريقة جيدة، وأنه يجب أن يعلن أنه خسر.

وأضافت: «ترامب سيعود إلى منتجع Mar-A-Lago، ليعيش حياة أكثر هدوء...سيذهب إلى بالم بيتش ويلعب الجولف وسيعود إلى الحياة الطبيعية».

وتابعت: «هذا هو الخيار الأفضل لما يمكنه فعله.. لديه الكثير من المال والأماكن التي يذهب إليها والعيش فيها والاستمتاع بحياته».

وأعربت عن أملها بأن يتمكن أولادهما الثلاثة من عيش حياتهم الطبيعية وليس حياة واشنطن.

وقالت إنه بينما أحب الثلاثة قضاء الوقت مع والدهم والعمل على حملته لإعادة انتخابه: «لقد انتهى الأمر، الحمد لله».

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