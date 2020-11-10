رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء تونس: الوضع الصحى خطير جدًا وقد نصل إلى 7 آلاف وفاة بكورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:12 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد حاليًا خطير جدًا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفد-19».

وأوضح «المشيشي» - في مؤتمر صحفي - أن عدد الوفيات قد يبلغ 6 أو 7 آلاف حالة، إذا لم يلتزم المواطنون بالبروتوكولات الصحية، خاصة منها ارتداء الكمامات، مؤكدًا أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد، التعامل بصرامة أكثر مع المواطنين الذين لا يلتزمون بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس «كورونا».

وقال إنه سيتم كذلك تكثيف الحملات لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وتكثيف الرقابة بمحطات النقل لمنع التنقل بين الولايات، إضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية على حدود الولايات، معربًا عن أمله في كسر حلقات العدوى بحلول يوم 15 نوفمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

«دفاع ارتجالى وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 10-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-11-2020

«أُصلي فوق علم الأهلي».. قصة مشجع مهووس بالمارد الأحمر: أحلم بلقاء الخطيب

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. لماذا كان ممدوح عبدالعليم جزء من ذاكرة جيل بأكمله؟

الروائية جمال حسان تكشف ملامح عملها الجديد «1956»

«مستقبل الدراسات القرآنيّة فى الغرب» بالمعهد الدومنيكى

بيت السحيمى يعرض «فستان أحمر» لفرقة «بصمة»