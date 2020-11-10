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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

خادم الحرمين يبحث هاتفيًا مع المستشارة الألمانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:27 ص
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر.

واتفق الجانبان - خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» - على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد الملك سلمان إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا، مشددًا على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم- وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

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