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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تسجل 69 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 48 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 6284 حالة، شُفيت منها 2405 حالات، و321 وفاة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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