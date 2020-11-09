وزير المالية: أجلنا تحصيل الضرائب لبعض القطاعات بسبب كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية ارتفعت خلال الربع الأخير لهذا العام بنسبة 14.1% بسبب الإصلاحات الضريبية.





وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الإثنين: "نستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% مقابل 7.9% خلال العام المالي الماضي، كما نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85% مقابل 87% خلال العام المالي الماضي، ونستهدف أيضًا تحقيق فائض أولي للموازنة العامة بنسبة 0.5% .



