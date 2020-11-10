حفل مدحت صالح بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

انتهى حفل الفنان مدحت صالح على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرون.ووسط حضور جماهيري كبير قدم مدحت صالح عدد من أغنياته الشهيرة بالإضافة إلى عدد من الأغنيات الوطنية والتراثية، وهي: "زي ما هي حبها، ويا واحشني رد عليا، وبتسأل ليه عليا، والحلوة داير شباكها، وويا جميل ياللي هنا، ووالنبي يا جميل، ومش كفاية يا حبيبي، ومانحرمش العمر منك، بان عليا حبه، وجاي على نفسك ليه، وكوكب تاني، والمليونيرات، والدنيا لو هتيجي".واختتم مدحت صالح الحفل بأغنية: "أنا ابن مصر".ويقام مساء اليوم الثلاثاء حفل ختام الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وذلك بحفل غنائي للمطرب اللبناني صابر الرباعي.