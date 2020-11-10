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مصر

7 أسباب وراء ارتفاع معدلات الطلاق بين المصريين (إنفوجراف)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
معدلات الطلاق
معدلات الطلاق
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 7 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدلات الطلاق بين المصريين خلال عام 2019، ما بين خلع، وخيانة زوجية، وإيذاء، وأمراض، وتغيير ديانة، وحبس الزوج، وغيبة الزوج، ليصل بذلك إجمالى عدد أحكام الطلاق النهائية 11.819 ألف حكم طلاق.

ولفت جهاز الإحصاء إلى تسجيل 123 حكم طلاق لمتزوجين لم تتعد مدة الحياة الزوجية بينهما عام، كما بلغ العدد الأكبر من أحكام الطلاق بين المتزوجين أقل من 5 سنوات بما يتخطى 3 آلاف حكم طلاق، تمثل من إجمالى أحكام الطلاق النهائية، وفيما يلى أهم أسباب الطلاق بين المصريين:

الخلع: جاء الخلع فى المرتبة الأولى بين أسباب الطلاق بعدد 10.447 ألف حكم طلاق يقع غالبيتها بين المتزوجين بين 5-10 سنوات.

الإيذاء: وبلغ عدد أحكام الطلاق بسبب الإيذاء 563 حكمًا نهائيًا.

الأمراض: جاءت الأمراض فى المرتبة الثالثة من حيث أسباب الطلاق بعدد 13 حكم طلاق نهائى.

الخيانة الزوجية: بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية بسبب الخيانة حوالى 11 حكمًا.

حبس الزوج بعدد 4 أحكام طلاق نهائية.

غيبة الزوج بعدد 3 أحكام طلاق نهائية.

بينما تذيل القائمة تغيير الديانة بعدد حكم طلاق واحد نهائى.

وأسباب أخرى غير محددة بلغ عددها 777 حكم طلاق.

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