«رقصة لوردينا» تحيل معلم ومدير مدرسة للتحقيق في قنا

أحال راجح الطيب، مدير الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي، شمالي قنا، مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي ومعلّم ومشرف الدور وطالبين للتحقيق في واقعة فيديو للراقصة الاستعراضية لورديانا داخل المدرسة.أضاف الطيب، لـ«الدستور» أن هناك شؤونا قانونية ستحقق في الموضوع، لتوقيع العقوبات اللازمة بعد ثبوت الواقعة.وتداول رواد مواقع التواصل عبر منصات فيسبوك وتويتر مقطع فيديو لمشاهدة طلاب مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا رقصة الفنانة البرازيلية لوردينا، وظهر في الفيديو طالبين يشاهدان رقصة الفنانة الاستعراضية في وجود مدرس داخل الفصل.