أردوغان يقبل استقالة صهره من وزارة المالية لـ«أسباب صحية»

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، عن موافقة رجب أردوغان على إعفاء وزير الخزانة والمالية وصهره براءت ألبيرق من منصبه، في ظل استمرار انهيار الليرة والاقتصاد التركي.وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان مساء اليوم إنه صدرت موافقة الرئاسة على طلب إعفاء ألبيراق من المنصب لأسباب صحية، وذلك وفق قناة "TRT" التركية.وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة أنه إضافة إلى الأزمات السياسية الإقليمية والدولية، تمر تركيا في فترة تعاني فيها حتى الدول المتقدمة صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب وباء فيروس كورونا، وذلك في محاولة لإبعاد الفشل عن أردوغان ووزرائه.وأضافت "كما هو معلوم قدم الوزير طلب إعفاء من منصبه لأسباب صحية في بيان نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقييم رئيس بلادنا تمت الموافقة على طلب الوزير".كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية في وقت سابق أن المستثمرين الأتراك يعيدون تقييم التحركات السياسية المحتملة بعد التغيير الذي أجراه الرئيس التركي رجب أردوغان في السياسات المالية بسبب انهيار العملة والاقتصاد التركي.وأوضحت وكالة بلومبرج أن السياسات التي اتبعها أردوغان ووزير ماليته المستقيل وصهره بيرت ألبيراق أضرت بالسوق ودفعت المستثمرين للتشكيك في سياسته والضغط على الحكومة الأمر الذي اضطر أردوغان لاقالة محافظ المصرف المركزي إلى جانب استقالة وزير ماليته.