14 نوفمبر.. «الثقافي الفرنسيسكاني» يناقش تحديات التعليم المسيحي

ينظم المركز الثقافي الفرنسيسكاني، التابع للكنيسة الكاثوليكية، مؤتمرا حول "تحديات التعليم المسيحي المعاصر"، وذلك على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري.ويناقش المؤتمر عدة موضوعات من بينها التعليم المسيحي والتحديات الرعوية وتبادل الأدوار بين الطلاب والمعاهد الدينية والتعليم الديني ماهيته ودوره.يشارك في المؤتمر الأنبا باخوم النائب البطريركي للشؤون بالكنيسة الكاثوليكية والأب ميلاد شحاتة ومايكل مدحت مدرس الفلسفة الحديثة بجامعة حلوان.