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الثقافة

«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:18 م
ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
ايهاب مصطفى - آلاء حسن
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كشف البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، النقاب عن برنامج الليلة المحمدية "في صحبة الهادى الأمين" وما يتضمنه من أغان وأشعار دينية، يلقيها كوكبة من الفنانين والمُطربين والمنشدين، وستقام أولى حفلاتها فى الثامنة من مساء الأربعاء ١١المقبل، على مسرح البالون بالعجوزة وتستمر لمدة 3 أيام.

تقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

يتضمن برنامج الليلة المحمدية، باقة من الأغانى الدينية فى حب الهادى الأمين وأصحابه، منها "طلع البدر علينا، لما النبى حمل الرسالة، ابوبكر قال، لما النبى دعا ربنا، حمزة، يابلال، ابن الوليد، رسول السلام، ميلاد نبينا، مداحين النبى، مين قدها، حبيب الله"، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأشعار الدينية يلقيها نجوم الفن من أبطال العرض.

البطولة للفنانين أشرف عبد الغفور، مديحة حمدى، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد زياد الشرنوبي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفي عياد، كتابة الأغانى صفوت زينهم، مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور د.محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»
«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»

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