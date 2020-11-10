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محافظات

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في السيطرة على حريق هائل إندلع مساء اليوم الأثنين مزرعة نخيل بقرية الجديدة بالقرب من مناطق سكنية بمركز الداخلة، وعلى الفور الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه في الحال

السيطرة على حريق هائل بالوادى الجديد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:08 ص
حريق بالوادى الجديد
حريق بالوادى الجديد
محمد مهدي
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نجحت قوات الحماية المدنية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في السيطرة على حريق هائل اندلع، مساء الإثنين، في مزرعة نخيل بقرية الجديدة بالقرب من مناطق سكنية بمركز الداخلة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطرة عليه في الحال.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوجود حريق كبير بمنطقة الجوسق بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق مدعومة بعربات فنطاس مياه من الوحدات المحلية للقرى المجاورة للمنطقة لإخماد الحريق، ومنع امتداده للمزارع والمساكن المجاورة، على أن تبدأ أعمال حصر الخسائر عقب عملية الإخماد.

وتم تحرير محضر بالحريق وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

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