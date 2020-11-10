السيطرة على حريق هائل بالوادى الجديد

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في السيطرة على حريق هائل اندلع، مساء الإثنين، في مزرعة نخيل بقرية الجديدة بالقرب من مناطق سكنية بمركز الداخلة.وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطرة عليه في الحال.وتلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوجود حريق كبير بمنطقة الجوسق بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة.وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق مدعومة بعربات فنطاس مياه من الوحدات المحلية للقرى المجاورة للمنطقة لإخماد الحريق، ومنع امتداده للمزارع والمساكن المجاورة، على أن تبدأ أعمال حصر الخسائر عقب عملية الإخماد.وتم تحرير محضر بالحريق وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.