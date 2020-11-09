«مارجرجس للراهبات» ينفي تكليف أشخاص لجمع التبرعات

أعلن دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، أنه لا توجد علاقة بأي شخص يدعي أنه مكلف بجمع تبرعات لحساب الدير في مصر أو خارج مصر.وأكد الدير، في بيان الاثنين، أنه لم يكلف أحدًا بجمع أي تبرعات سواء باسم الدير بمصر القديمة أو مقره بالخطاطبة.وفي سبتمبر الماضي، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تماف تكلا، رئيسة دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الراهبات بالدير.وجاء اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.