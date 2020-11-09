المخابرات السودانية تفرج عن كتب مُصادرة

أعاد جهاز المخابرات العامة السوداني، قطاع النشاط الثقافي، إلى المُصنفات الفنية والأدبية، عددا من الكتب التي صودرت في "العهد البائد" من منافذ مختلفة، منها مطار الخرطوم ومن دور النشر والمكتبات والمعارض.وقال حاتم إلياس الأمين العام لمجلس حق المؤلف والحقوق المجاورة، لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن هذه الخطوة تُعتبر من الخطوات المهمة نحو تعزيز حرية النشر والكتابة.وأضاف أن الخطوة تأتي في إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة في ترسيخ قيم الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أهمية النشاط الثقافي والابداع الفكري في أي عملية انتقال سياسي وديمقراطي وتنموي.وأعرب عن شكره لجهاز المخابرات العامة، على تلك الخطوة بالمهمة والايجابية نحو التحول الديمقراطي وتعزيز قيم الحرية.