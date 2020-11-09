أ.د الهلالي الشربيني الهلالي يكتب: أنسنة الإنسان في ظل الذاتوية والاضطرابات اللغوية

تعد اللغة المنطوقة والمكتوبة من أكثر الخصائص الإنسانية التي تؤنسن الإنسان، حيث إنها تمثل خاصية يختص بها الإنسان دون سواه من الكائنات الحية الأخرى، ومن خلالها يتحول الوليد البشرى من حالة البيولوجية الحيوانية التي يكون عليها عند الميلاد إلى حالة من الإنسانية الكاملة، ومن خلالها يتمكن أيضًا من إدراك المحيط الذى يعيش فيه والتعبير عن حاجاته الأساسية والحصول على المعرفة المتعلقة بنفسه وبالعالم من حوله، ومن ثم القيام بوظائفه كمخلوق اجتماعي من حيث التواصل مع الآخرين والتأثير فيهم والتأثر بهم والتعبير عن مشاعره وانفعالاته وتشكيل اتجاهاته وتكوين آرائه وإدراك الحاضر واستشراف المستقبل، ومن هنا تأتى أهمية اللغة المنطوقة والمكتوبة للإنسان وضرورة العمل على تنميتها منذ مرحلة الميلاد.هناك فريق من العلماء في مقدمتهم السويسري "سوسور" يميزون بين اللغة والكلام واللسان على أساس أن اللغة تمثل كيانًا عامًا يضم النشاط اللغوي الإنساني المنطوق والمكتوب سواءًا كان موروثًا أو مستحدثًا من رمز صوتي أو كتابي أو إشارة، وعندما يصبح هذا الكيان فى صورة منظمة وذات قواعد وقوانين، وذات وجود اجتماعي ويُتخذ موضوعًا للدراسة مثل العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهم يطلق عليها اللسان، وعندما يكون في صورة ممارسة منطوقة من خلال النشاط العضلي الصوتي للفرد يطلق عليه الكلام، وهذا يعنى أن " الكلام عمل واللغة حدود هذا العمل، والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك، والكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاط، والكلام حركة واللغة مظاهر هذه الحركة، والكلام قد يكون عملًا فرديًا، لكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية.ويذهب "سوسور" في هذا السياق إلى أن الكلام لا يمكن دراسته دراسة علمية لأنه فردي، والفردي يقوم على عنصر الاختيار، وعنصر الاختيار لا يمكن التنبؤ به، وما لا يمكن التنبؤ به لا يمكن دراسته دراسة علمية دقيقة، كما أن اللغة يصعب دراستها أيضًا بشكل علمي دقيق لأنها لا تمثل واقعة اجتماعية خالصة حيث إنها تخص الفرد وتخص الجماعة، وعليه فاللسان وحده هو الذي يمكن دراسته دراسة علمية دقيقة لأنه موضوع محدد يمكن ملاحظته وتصنيفه.هناك آراء متعددة ووجهات نظر متباينة حول الطريقة التي تتشكل بها اللغة عند الطفل؛ فالسلوكيون يذهبون إلى أنها تتشكل من خلال البيئة، ويؤكدون على أن الطفل عندما يولد تكون لديه قدرة معينة على اكتسابها، وأنها تكتسب بالتعلم عن طريق التعزيز الإيجابي للكلمات والتراكيب اللغوية حتى تأخذ مكانها في الدماغ، أو تعزيزها سلبًا حتى تسقط وتندثر، ومن ثم فالسلوكيون في معالجتهم لقضية اكتساب اللغة يركزون على تنميتها من خلال مبادئ التعلم المتمثلة فى التدعيم والنمذجة، أما الفطريون فيذهبون إلى أن الطفل يولد ولديه أداة أو قوة تساعده على اكتساب اللغة وإدراكها بشكل منظم، وأنه بدون هذه الأداة أو القوة لا يستطيع فهم الكلمات والجمل وتفسيرها، كما أنه لا يستطيع إنتاج التراكيب اللغوية واستخدامها، وبالتالي فهو يكتسب اللغة بشكل فطرى من خلال تلك القوة، وهناك من يفرق بين الكفاءة اللغوية وبين الأداء الكلامى من منطلق أن الجمل والتراكيب اللغوية التي لم تستقر بعد في البناء اللغوى للطفل غالبًا ما تنشأ عن طريق التقليد، أما الكفاءة اللغوية فتكتسب عن طريق تنظيمات داخلية في ضوء تفاعل الطفل مع بيئته الخارجية والعلاقة بين تطوره المعرفى والإدراكى والأحداث اللغوية وغير اللغوية في بيئته المحيطة.الواقع أن بعض الأطفال غالبًا ما يصابون ببعض الاضطرابات التي تؤثر على نموهم وارتقائهم من بينها اضطراب الذاتوية (الانغلاق الذاتي أو التمحور حول الذات) وهو اضطراب عقلى يؤثر سلبًا على الأداء الوظيفى العقلى للطفل، كما يؤثر على العديد من جوانب النمو الأخرى عنده مثل الجانب الاجتماعى والجانب الانفعالى والجانب السلوكى والجانب اللغوى وما يرتبط به من تواصل. وتتمثل أعراض اضطراب الذاتوية في أمور كثيرة من بينها: صعوبة تواصل الطفل لفظيًا وغير لفظيًا ونقص الاهتمام بذلك، بمعنى ضعف القدرة على البدء والمتابعة واستكمال التفاعل المتبادل مع الآخرين، ومن ثم ضعف النمو اللغوى والتواصل الاجتماعى، الأمر الذى يدفع هؤلاء الأطفال إلى استخدام سلوكيات غير مرغوب فيها عند التعبير عن احتياجاتهم.وهناك مظاهر ومؤشرات لهذا الاضطراب تظهر خلال العام الأول من حياة الطفل وأخرى تظهر خلال العام الثانى وثالثة خلال مرحلة الطفولة ورابعة خلال مرحلة المراهقة، كما أن هناك عوامل كثيرة تؤدى إلى حدوث هذا الاضطراب يرى بعض العلماء أنها تجمع بين الوراثة والبيئة ويرى البعض الآخر أن بعضها يعود إلى عوامل عصبية وراثية وبعضها يعود إلى عوامل بيئية.والواقع أن ضعف التلاميذ في القدرة اللغوية المنطوقة والمكتوبة للتعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم غالبا ما يمثل أحد أسباب ومظاهر الذاتوية في نفس الوقت في مؤسسات التعليم، حيث إن التمحور حول الذات غالبًا ما يسبب ضعف التواصل اللغوى عند الطفل كما أنه غالبًا ما يسبب أيضًا ما يعرف بظاهرة التسرب من التعليم عند الأطفال في سنوات الدراسة الأولى أثناء تواجدهم داخل فصول الدراسة ؛ حيث يقوم الطفل الذى لا يستطيع التواصل مع المعلم والأقران بالانطواء والانزواء والتمحور حول الذات ثم خلق عالم خاص لنفسه لا يحتاج فيه للتجاوب مع أي مثير بيئى خارجى.وللتغلب على هذا الاضطراب لابد من إخضاع مثل هؤلاء الأطفال لبرامج تدريبية سلوكية وتربوية علاجية تساعد على تنمية مهاراتهم الاتصالية من حيث تعلم الكلام واللغة وإنتاج الأصوات الكلامية المختلفة وتوظيفها وربطها باحتياجات الطفل، وذلك من خلال التعزيز المباشر للغة التي ينتجها الطفل الأمر الذى يزيد من قدرته على الإنتاج، والتفاعل الحوارى الطبيعى المستمر بين المعلم والطفل والوالدين، والتواصل مع الطفل من خلال الصور والمجسمات التي تعبر عن رغبات الأطفال، والتواصل الميسر من خلال مساعدة المعلم للطفل على نطق الكلمات من خلال السبورة أو جهاز الكمبيوتر، أو استخدام تدريبات الفيديو لتحسين مهارات التحدث، وكذلك من خلال استخدام الكمبيوتر في زيادة التفاعل الاجتماعى وزيادة الحصيلة اللغوية للطفل على أن يتم ذلك في الفصل الدراسى تحت اشراف المعلم حتى لا ينصرف الأطفال كل إلى جهازه طوال الوقت يتعلم بمفرده ويشعر بالعزلة وينفصل عن عالم الفصل والمدرسة،الأمر الذى يفقده الاختلاط مع بقية الأطفال والمحيطين به ومن ثم فقدان اكتساب بعض المفردات الجديدة وتنمية حصيلته اللغوية، وفى ضوء كل ما تقدم يمكن مساعدة هؤلاء الأطفال المصابين باضطراب الذاتوية على استكمال أنسنتهم ونقلهم إلى مرحلة السوية كأعضاء فاعلين ونافعين في المجتمع.....................................* وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق