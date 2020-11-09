المغرب تفرض على ركابها إجراءات جديدة للدخول إلى فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) أنه على الركاب المتوجهين إلى فرنسا بدءا من بعد غد الأربعاء، ضرورة الحصول على شهادة تفيد خلو المسافر من فيروس كوفيد-19 شريطة أن يتم إجراء التحاليل والاختبارات قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة (حسب تاريخ إصدار نتيجة الاختبار).وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة معفون من هذا الاختبار، موضحة أن هذه الاجراءات تأتي إثر قرار السلطات الفرنسية المتعلق بالاجراءات الجديدة الخاصة بالدخول إلى اراضيها.من جهة أخرى، ذكرت الخطوط الملكية المغربية أنه يتوجب على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أن يقدموا بشكل إجباري، قبل إنهاء اجراءات السفر، بشهادة رحلة دولية استثنائية من الخارج نحو فرنسا تتضمن قائمة مفصلة بالفئات المصرح لها بالدخول إلى الاراضى الفرنسية، وكذا بإقرار شخصى بالخلو من أعراض الإصابة بكوفيد-19.