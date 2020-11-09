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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز لـ«متحدث الصحة»: «أنت موظف عام.. وإدارة الوزارة بالحب والكره هزار»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:44 م
جريدة الدستور
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استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، تعنت الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، ضد صحفيي الدستور وعدم منحهم تصاريح، مؤكدا أن إدارة شئون الوزارة بالحب والكره «هزار».

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إنه عندما تحدث عند أداء خالد مجاهد ومسئوليته عما حدث في مهرجان الجونة، بعد إصابة 37 من الحاضرين للمهرجان بكورونا فوجئ صحفيي الدستور بأن «مجاهد» يقول «الدستور متشفرة»، وأنه يرفض منحهم التصاريح.

وتابع: «أرجو الكلام دة ميبقاش صحيح لانه لو صحيح يبقى مشكلة، لأن العلاقة بين الإعلام والمسئولين مش حب وكره، دا اسمه هزار.. أنت موظف عام وتقوم بوظيفة عامة، وأضع هذه الواقعة امام وزيرة الصحة ورئيس الوزراء».

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