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الثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اليونان سُبل تكثيف التعاون

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:17 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم،
ايهاب مصطفى
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استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة بحضور المستشار الثقافي اليوناني؛ لبحث سبل تعزيز سبل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

خلال اللقاء أكدت عبد الدايم تجذر العلاقات التاريخية بين الحضارتين المصرية واليونانية التي تمتد عبر التاريخ، وما يرتبط بهما من موروثات ثقافية متشابهة تمثل قوى ناعمة يمكن استثمارها كمنطلق أساسي لتحقيق التكامل والتعاون البناء بين الشعبين العريقين، واستثمارها كدعامة لا غنى عنها فى إثراء الفكر الإنساني بمفاهيم السلام بين شعوب العالم بأسره.

وتابعت أن وزارة الثقافة تبذل جهودًا متنوعة فى اقامة فعاليات تبادلية وإبداعية من شأنها الارتقاء بكل أنماط وسائل الاتصال التى تؤصل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، بما يسهم في تأكيد القيمة المتفردة للوطن إقليميًا وعالميًا.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف انشطة التبادل الفكري والفني بين البلدين فى كافة المجالات الإبداعية، مؤكدة أهمية مد جسور التواصل بين الجانبين من خلال فعاليات الواقع الافتراضي تماشيًا مع مساعي مجابهة انتشار فيروس كورونا إلى جانب المشاركة في الأنشطة الحية التي تنظمها الوزارة.

من جانبه، قال نيقولاوس جاريليدس إن بلاده تأمل في استمرار الحراك الإبداعي مع مصر في المجالات الفنية والثقافية التي تُعد ركيزة للصداقة بين البلدين، مشيدًا بالدور الثقافي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم أواصر السلام المجتمعي بين شعوب إقليم المتوسط، وأبدى سعادته بالمشاركة اليونانية في مختلف المحافل الدولية التي تنظمها مصر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات الفنية والفكرية التى من شأنها إلقاء الضوء على الحراك الإبداعي في المجتمعين.
وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اليونان سُبل تكثيف التعاون
وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اليونان سُبل تكثيف التعاون
وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اليونان سُبل تكثيف التعاون
وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اليونان سُبل تكثيف التعاون

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