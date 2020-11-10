صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

في الوقت الذي تسابقت فيه شركات الإنتاج لعمل فيلم يجسد قصة الراحلة بديعة مصابني، برز المنتج أحمد الحاروفي ليؤكد أنه وحده صاحب الحق في إنتاج هذا الفيلم، لأنه يحمل موافقة خطية من الراقصة الراحلة على إنتاج فيلم يروي قصة حياتها.وأكد الحاروفي أن ما يؤخره عن البدء في الإنتاج هو الحصول على موافقة النجمة صباح لتمثيل دور البطولة.ولم يأت سبب اختيار صباح من المنتج، وإنما كان شرطًا لعمل الفيلم من قِبل بديعة مصابني، والتي طلبت ألا تقوم بتمثيل شخصيتها على الشاشة إلا صباح.وتقدم الحاروفي لصباح والتي راحت تدرس الموضوع، وإن كانت لا تميل إليه، وبررت ذلك صباح بأن شخصيتها الفنية التي اشتهرت بها هي شخصية مطربة وليست شخصية راقصة.يذكر أن فيلم "بديعة مصابني" تم تجسيده وقامت ببطولة الفيلم بعد رفض صباح نادية لطفي، وذلك حسبما ذكرت مجلة الموعد.