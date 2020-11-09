أرسانيوس يشارك في احتفالية خريجي إيبارشية الوادي الجديد

شارك الأنبا أرسانيوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في احتفالية الخريجين بالإيبارشية، وذلك بكنيسة القديسة السيدة العذراء مريم بالخارجة.وكرم أرسانيوس المتفوقين من مختلف المراحل الدراسية؛ بهدف حرص الكنيسة على تشجيعهم على التفوق دائمًا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد الماضي، في خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.