أول لقاء تليفزيوني لمحمد فراج وخطيبته بسنت شوقي

حلّ الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي ضيوفا على برنامج It's Show Time على قناة cbc، في أول لقاء تليفزيوني لهما سويا.خلال اللقاء تحدث فراج عن أولى خطواته في عالم الفن، موضحا أنه يعتبر فيلم "ألف مبروك" بمثابة الانطلاقة الحقيقية لمعرفة الجمهور به، خاصة أنه يحب الفنان أحمد حلمي للغاية، قائلًا: "أنا بحب حلمي جدا من قبل ما اشتغل معاه حتى، وأول يوم تصوير كانت ركبي بتخبط في بعض ومنمتش قبلها بيومين من التوتر.. صحيح من ساعتها متقابلناش في الشغل تاني سوا، بس الفيلم ده والمشهد اللي علمته في مسلسل الجماعة الجزء الأول فرقوا معايا في مسيرتي جدا".يحمل برنامج it’s show time تنوعًا كبيرًا يعكس ثراء عالم الترفيه بصورة جذابة، حيث يسلط الضوء على الجديد والمهم في السينما والتليفزيون والموسيقى والمسرح وما يرتبط بها في عالم الموضة وشبكات التواصل وغيرها من الوسائط، كما يتابع وينقل عن قرب أهم الأحداث والمهرجانات ويفسر أهم الظواهر.