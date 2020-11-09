الإمارات وأوزبكستان تبحثان العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية الأوزبكستاني سردار عمر زاقوف، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين تطرقا لبحث الملفات الاستثمارية والاقتصادية وفرص تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.