النمسا والاتحاد الأوروبي يبحثان مواجهة الإرهاب

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي التعاون الأمني بين دول الاتحاد في مواجهة الإرهاب.وقال كورتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع المسئول الأوروبي في فيينا اليوم الإثنين، أن هناك اتفاقًا على أنه في المستقبل يجب تبادل المعلومات بشكل أكثر سلاسة في أوروبا عبر الأجهزة السرية وقوات الأمن.ومن جانبه أوضح ميشيل أن زيارته إلى فيينا هي علامة على الصداقة الأوروبية وعلى التضامن مع عائلات الضحايا.وأشار إلى وقوع هجمات إرهابية مماثلة في بلاده خلال فترة توليه رئاسة بلجيكا، وقد شارك في ذلك شباب نشأوا وتطرفوا في أوروبا.