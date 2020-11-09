رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حملة ترامب تتعهد بمواصلة العمل على نقض نتائج الانتخابات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:51 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
تعهدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بمواصلة التحرك من أجل نقض نتائج انتخابات الرئاسة، التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، رغم تحرك معظم دول العالم نحو الاعتراف ببايدن.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسئول بالحملة قوله إن الأخيرة استدعت طاقمها لمقرها في فرجينيا لعقد اجتماع بقيادة مدير الحملة بيل ستيبين ومستشارها القانوني جاستن كلارك لمناقشة الخطوات المقبلة.

وقال المسئول إن كلارك حذّر طاقم الحملة من الاعتقاد أن قلة التحرك في الوقت الحالي تنم عن عدم إحراز تقدم، مشيرا إلى أن الحملة تقيم حاليا دعوات قضائية ضد نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

ورُفضت بعض الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب في بعض محاكم الولايات، كما لم تقدم الحملة بعد أدلة على تزوير مزعوم واسع النطاق من شأنه تغيير نتائج الانتخابات.

رغم ذلك، رأى المستشار البارز للحملة جيسون ميلر أن الحملة تعتقد أن هناك طريقا نحو بقاء ترامب في البيت الأبيض، وقال: "نحن مستعدون لأن نذهب ونتبع جميع تلك الوسائل القانونية، جميع طرق إعادة الفرز"، مضيفا "سنواصل كشف والتحقيق في كل تلك الأمثلة على التزوير أو التحايل على القانون، والتأكيد على أن الشعب الأمريكي بإمكانه أن يثق بشكل تام في تلك الانتخابات".

وتابع ميلر أن الحملة تجمع أدلة على تزوير مزعوم، وأنه يعتقد أن لديهم ما يكفي لتغيير نتائج الانتخابات في بنسلفانيا، كما يتوقع إعادة الفرز في جورجيا وأريزونا، وإجراء قانوني في ميتشجن وويسكونسن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«دفاع ارتجالى وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

الباز لـ«متحدث الصحة»: «أنت موظف عام.. وإدارة الوزارة بالحب والكره هزار»

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

«أُصلي فوق علم الأهلي».. قصة مشجع مهووس بالمارد الأحمر: أحلم بلقاء الخطيب

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اليونان سُبل تكثيف التعاون

«قمر على سمرقند» لـ المنسي قنديل في طبعة جديدة عن الشروق

من الأرشيف.. لماذا سمّى أدونيس بهذا الاسم؟