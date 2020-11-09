محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، حالة الشماتة والتشهير السائدة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس، بعد إعلان خسارة المستشار مرتضى منصور في الانتخابات بدائرة ميت غمر.





وأشار محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إلى أنه ثبت بالأمس أن المستشار مرتضى منصور لم يحالفه الحظ بالفوز في الانتخابات، ويمكن أن نسمى المرحلة الثانية من «انتخابات مرتضى منصور» خاصة وأن الناس في مصر لم يناموا ليلة امس إلا بعد أن علموا نتيجة الفرز في دائرة المستشار.





وتابع أن مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه، منوها إلى أن مرتضى منصور لديه خصوم كثيرون، لأنه أخطأ في حقهم.





ودعا مقدم برنامج «آخر النهار» خصوم مرتضى منصور إلى الارتقاء في الخلاف دون تشهير أو شماتة خاصة وأن هذه الحالة يستغلها الإخوان.



