بورصة الدواجن الثلاثاء 9 نوفمبر 2020

بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2020

بلغت سعر الأوراك، اليوم، حوالي 25 جنيهًا، والبانية 60 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي حوالي 39 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 22 إلى 23 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و17 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 إلى 8 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" بين 4 و5 جنيه، وسجل الكتكوت البلدي سعر 3 إلي 4 جنيه، فيما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ليتراوح سعرها بين 28 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين 29 إلى 35 جنيهًا للكرتونة، وسجل اليوم أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" بين 11 إلى 11.25 جنيهًا.والجدير بالذكر، ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.