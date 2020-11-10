رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الدواجن الثلاثاء 9 نوفمبر 2020

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:48 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
طباعة
تنشر «الدستور» بورصة كافة أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2020، حيث تعد الدواجن من أهم اللحوم التي يقبل عليها المواطنين المصريين بشكل يومي، ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل، عن حالة أسعار الدواجن يوميًا، لذلك تعرض «الدستور» تقرير يومي يتضمن كافة أنواع وأسعار لحوم الدواجن في الأسواق المصرية، وفقًا لمتطلبات السوق بالعرض والطلب. 

بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2020


بلغت سعر الأوراك، اليوم، حوالي 25 جنيهًا، والبانية 60 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي حوالي 39 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 22 إلى 23 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و17 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 إلى 8 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" بين 4 و5 جنيه، وسجل الكتكوت البلدي سعر 3 إلي 4 جنيه، فيما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ليتراوح سعرها بين 28 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين 29 إلى 35 جنيهًا للكرتونة، وسجل اليوم أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" بين 11 إلى 11.25 جنيهًا.

والجدير بالذكر، ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

جهود أمنية لكشف ملابسات فيديو تحرش شاب بفتاة في مدخل عقار

اعترافات قاتل صديقه بقنا: «مشيت ورا كلامها وقتلته»

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 10-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-11-2020

«أُصلي فوق علم الأهلي».. قصة مشجع مهووس بالمارد الأحمر: أحلم بلقاء الخطيب

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. لماذا كان ممدوح عبدالعليم جزء من ذاكرة جيل بأكمله؟

الروائية جمال حسان تكشف ملامح عملها الجديد «1956»

«مستقبل الدراسات القرآنيّة فى الغرب» بالمعهد الدومنيكى

بيت السحيمى يعرض «فستان أحمر» لفرقة «بصمة»