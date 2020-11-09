حاتم المليجي: تصدر المرأة للمشهد الانتخابي يدل على زيادة وعيها

أشاد حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، بتصدر المرأة صفوف المصوتين في انتخابات مجلس النواب، موضحا أن هذا دليل على زيادة الوعي لديها وحرصها على دعم المسار الديمقراطي في البلاد.وأشار «المليجي» في بيان له اليوم إلى أنه في كل الاستحقاقات وكل اللحظات الساخنة والمصيرية بتاريخ مصر كانت المرأة متقدمة الصفوف طوال الفترة الماضية، بما يؤكد وعيها الشديد ومساندتها التامة للتجربة النيابية والديمقراطية.وأكد أن التمكين السياسي للمرأة، وما حصلت عليه من استحقاقات ومقاعد في المؤسسات التشريعية، هو جزاء عطائها وليس من فراغ وحرصها على مستقبل أفضل للوطن ولأبنائها.