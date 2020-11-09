وزير العمل الجزائري يعلن إصابته بكورونا

أعلن الهاشمي جعبوب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، مساء اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا.وقال جعبوب، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك مساء اليوم: "بعد تأكيد إصابتي بفيروس كورونا المستجد، أعلن عن دخولي في الحجر الصحي الطوعي ومتابعة عملي من بيتي".وكان الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار قد أعلن اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 62 ألفًا و693 حالة إصابة، و2062 حالة وفاة.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن الجزائر سجلت 642 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا جديدة و14 حالة وفاة خلال يوم واحد.