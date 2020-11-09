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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد الباز: «الإخوان» وباء سرطاني أخطر على العالم من كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:52 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن جماعة الإخوان الإرهابية وباء سرطاني أخطر على العالم من جائحة كورونا.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن الشرطة في النمسا خلال الأيام الماضية اقتحمت 60 موقعا لجمعيات إسلامية تابعة للإخوان وحماس، منوها إلى أن تحرك النمسا ليس مرتبط فقط بالحادث الإرهابي الواقع في فيينا.

ولفت محمد الباز إلى أن الإخوان جماعة سرطانية لديها انتشار غير طبيعي في دول العالم، لأن فكرة الجماعة قائمة على أستاذية العالم، وعودة الخلافة.

وتابع: «الناس كانت مستغربة الإجراءات التي قامت بها الدولة لمواجهة الإخوان، بعد التحفظ على أموالها وغلق مقراتها، والآن نجد النمسا تقوم بنفس الأمر، لأن الأمر هنا متعلق بأمن النمسا».

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