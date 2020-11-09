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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

القصبي: ملف الرعاية الاجتماعية شهد إنجازات منذ تولي السيسي الحكم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:44 م
القصبي
القصبي
محمد الشريف
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قال عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن ملف الرعاية الاجتماعية شهد إنجازات كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم، وتمت ترجمة ذلك في عدد من القرارات والتشريعات التي أكدت جميعها اهتمام الرئيس بالشريحة محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وأكد «القصبي» في تصريحات صحفية له، أن المبادرة الأخيرة التي وجه الرئيس بالبدء في تفعيلها وإطلاقها من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية مليار جنيه، تشمل تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة وملابس وتجهيزات استعدادا لفصل الشتاء لصالح مليون مواطن، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة من المجتمع، وأن هذه الفئات دائما في محط اهتمام القيادة السياسية، وهذا ما لم نشهده من قبل، حيث تمت ترجمة هذا الاهتمام في صورة لافتة، سواء من خلال الموازنة العامة بشكل صريح، أو من خلال مبادرات مثل تلك التي نحن بصدد الحديث عنها، والتي انعكست على هذه الشريحة بشكل واضح.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إلى أن المواطنين وفي القلب منهم محدودي الدخل ببؤرة اهتمام القيادة السياسية، وتأتي مجموعة المبادرات التي وجه الرئيس بإطلاقها مؤخرا كذراع اجتماعية واقتصادية داعمة لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد رئيس اللجنة بالجهود المبذولة فى هذا الصدد، مؤكدا أن كافة هذه المبادرات والاهتمامات تأتي لصالح الفئات البسيطة والأولى بالرعاية، إلى جانب الجهود المبذولة في إطار وصول الدعم لمستحقيه، كل هذا يؤكد حجم الجهود المبذولة في ملف الرعاية الاجتماعية لتحقيق الحماية للفئات الأولى بها.

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