كنيسة مار مرقس شبرا تستأنف خدمات دعم مرضى كورونا

استأنفت كنيسة القديس مارمرقس بحدائق شبرا، اليوم، خدمات دعم مرضى كورونا من جديد، استعدادًا لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.ويشارك في الخدمة عدد من الأطباء والصيادلة المتطوعين لتقديم استشارات طبية، ودعم نفسي لمرضى كورونا تحت رعاية الأنبا أنجيلوس، أسقف عام كنائس شبرا الشمالية.