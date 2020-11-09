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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:37 م
إيمان عبد الغني
إيمان عبد الغني
حسن أمين - عدسة: محمود عبد الناصر
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انتهى، مساء اليوم حفل المطربة إيمان عبد الغني على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرون.

وصعدت إيمان عبد الغني على مسرح الحفل على أغنية "جرحتني عيونه السودا"، وبعدها غنت "بعتلي نظرة، وإن راح منك يا عين، وخليك حبيبي"، واختتمت فقرتها بأغنية "في يوم وليلة".

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1-10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)
إيمان عبد الغني تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية (صور)

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