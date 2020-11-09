عقوبات أمريكية على 19 شركة وبرلمانيين سوريين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على 19 شركة وأعضاء في البرلمان السوري وممولين ومسئولين عسكريين.وقال وزير الخارجية الأمريكي، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه تم فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص وهذه الكيانات لدعمهم الحرب التي لا داعي لها ضد الشعب السوري.وأشار بومبيو إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا يزال ساريًا بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، مؤكدًا أنه الطريق الوحيد للمضي قدمًا في حل الأزمة.وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري والعديد من الكيانات التابعة له وفقًا لقانون قيصر.