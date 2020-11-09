خالد صلاح لإعلاميى الإخوان: «طهرنا مصر من خيانتكم فى عصر أوباما وبايدن»

استنكر الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسي إدارة وتحرير اليوم السابع، فرحة إعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية بفوز جو باين برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.وكتب صلاح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجموعة الجهلة فى إعلام الخيانة من إسطنبول يرقصون فرحًا بفوز بايدن وكأنهم يستعدون للعودة بقرار إداري من البيت الأبيض. الأسطول الخامس هيتحرك عشان يطلع خيرت من السجن. ويرجع عملاء المخابرات التركية يحكموا المصريين.. تكبييييررر".وأضاف: "يا جاهل إنت وهو إحنا مشيناكوا وطهرنا مصر من خيانتكم فى عصر أوباما وهيلاري وبايدن مجتمعين مع بعض، وكانت البلد مزروعة خونة وجواسيس وقتلة من حماس وتركيا ولّا نسيتوا مش هقولكم بايدن هيأسس إدارته على المصالح ومعاداة الإرهاب والتطرف.. لأ بدون تنظير بقولكم مافيش خونة يقدروا يهزموا شعب".